La cassa del comune nei cruciverba: la soluzione è Tesoreria

Home / Soluzioni Cruciverba / La cassa del comune

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La cassa del comune' è 'Tesoreria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESORERIA

Curiosità e Significato di Tesoreria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tesoreria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tesoreria? La cassa del comune indica il denaro disponibile e gestito dall’ente pubblico per finanziare servizi e progetti locali. È come il salvadanaio amministrativo che raccoglie le risorse fiscali e le entrate comunali. La parola corretta, quindi, è tesoreria, ovvero il reparto preposto alla gestione e alla rendicontazione delle finanze comunali, fondamentale per il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comune lombardo: BalsamoComune della Lombardia in provincia di SondrioLa scienza del vivere in comuneComune elettrodomesticoL orchestra del Comune

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tesoreria

Se "La cassa del comune" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R G O H E L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIGHELLO" RIGHELLO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.