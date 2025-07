La canzone popolare tedesca nei cruciverba: la soluzione è Lied

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La canzone popolare tedesca' è 'Lied'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIED

Curiosità e Significato di Lied

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Lied, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lied? LIED è una parola tedesca che significa canzone o canto. Spesso si riferisce a brani musicali di origine popolare, classica o tradizionale, caratterizzati da testi poetici e melodie semplici. Il termine evoca la cultura musicale germanica, dove le canzoni popolari rappresentano un patrimonio storico e culturale importante. In breve, Lied è un modo elegante per parlare di una melodia che racconta storie e emozioni.

Come si scrive la soluzione Lied

Se ti sei imbattuto nella definizione "La canzone popolare tedesca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

E Empoli

D Domodossola

