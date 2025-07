Johnny di un film nei cruciverba: la soluzione è Guitar

GUITAR

Curiosità e Significato di Guitar

Approfondisci la parola di 6 lettere Guitar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Guitar? GUITAR è uno strumento musicale a corde, suonato pizzicando o sfregando le corde con le dita o un plettro. È protagonista di molte canzoni e generi musicali, dal rock al jazz. La chitarra rappresenta anche un simbolo di creatività e libertà espressiva. Se ti piace la musica, la chitarra è sicuramente uno degli strumenti più affascinanti da scoprire e suonare.

Come si scrive la soluzione Guitar

Hai trovato la definizione "Johnny di un film" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

