TROISI

Curiosità e Significato di Troisi

La parola Troisi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Troisi.

Perché la soluzione è Troisi? Il termine Troisi si riferisce a Massimo Troisi, celebre attore e regista napoletano noto per il suo umorismo intelligente e il grande talento. La sua figura è simbolo della comicità autentica e della cultura partenopea, amata in tutta Italia. Conosciuto anche per film come Ricomincio da tre, Troisi rimane un'icona indimenticabile nel panorama cinematografico italiano.

Come si scrive la soluzione Troisi

Non riesci a risolvere la definizione "Il grande Massimo de La Smorfia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L M I E E C H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MICHELE" MICHELE

