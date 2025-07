I polli le hanno bianche nei cruciverba: la soluzione è Carni

CARNI

Curiosità e Significato di Carni

Vuoi sapere di più su Carni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Carni.

Perché la soluzione è Carni? Le polli le hanno bianche si riferisce alle carni di pollo, note per il loro colore chiaro e delicato. Sono apprezzate per essere leggere, nutrienti e versatili in cucina, perfette per piatti sani e gustosi. La parola corretta, quindi, è carnI, un termine generico che indica i diversi tipi di carne consumati dall'uomo.

Come si scrive la soluzione Carni

Se ti sei imbattuto nella definizione "I polli le hanno bianche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

I Imola

