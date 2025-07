I... guai che si mandano nei cruciverba: la soluzione è Accidenti

ACCIDENTI

Curiosità e Significato di Accidenti

Perché la soluzione è Accidenti? Accidenti è un'espressione usata in italiano per manifestare sorpresa, stupore o anche fastidio di fronte a qualcosa di inatteso o negativo. È un modo gentile e spesso ironico per commentare un imprevisto o un piccolo problema, come un guaio o un incidente. In breve, si tratta di un termine che rende più leggero un momento di disagio o sventura.

Come si scrive la soluzione Accidenti

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

