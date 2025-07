Fuori controllo, esuberanti... come fiamme nei cruciverba: la soluzione è Focosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fuori controllo, esuberanti... come fiamme' è 'Focosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCOSI

Perché la soluzione è Focosi? Focosi descrive qualcosa di molto acceso, ardente e brillante, come fiamme in movimento. È un aggettivo che evoca energia, passione e vitalità, spesso usato per indicare comportamenti o situazioni vivaci e incontrollate. In sintesi, rappresenta l’insieme di quelle cose che sembrano esplodere di entusiasmo e fuoco, come le fiamme che non si possono fermare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fuori controllo, estremamente esuberantiSmodati fuori controlloUn controllo dell autoIndennità per lavoro fuori sedeCosì sono i bimbi esuberanti

Come si scrive la soluzione Focosi

F Firenze

O Otranto

C Como

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L E B T A L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALLETTI" BALLETTI

