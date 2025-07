Farmaco che combatte il colesterolo nei cruciverba: la soluzione è Statina

STATINA

Curiosità e Significato di Statina

Perché la soluzione è Statina? Le statine sono farmaci utilizzati per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, contribuendo a prevenire problemi cardiaci e ictus. Agiscono bloccando un enzima coinvolto nella produzione di colesterolo nel fegato, aiutando a mantenere il cuore in salute. Sono tra le terapie più prescritte per chi ha il colesterolo alto e desidera migliorare il proprio benessere cardiovascolare.

Come si scrive la soluzione Statina

Stai cercando la risposta alla definizione "Farmaco che combatte il colesterolo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

