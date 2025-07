La fanno certi media per influenzare l opinione pubblica nei cruciverba: la soluzione è Disinformazione

DISINFORMAZIONE

Curiosità e Significato di Disinformazione

Perché la soluzione è Disinformazione? La disinformazione è la diffusione di informazioni false o ingannevoli, spesso per influenzare l'opinione pubblica o ottenere un vantaggio. I media, a volte, possono involontariamente o intenzionalmente contribuire a questa pratica, creando confusione e sfiducia. È importante saper riconoscere le fonti affidabili per non cadere nella trappola della disinformazione e mantenere un’informazione corretta.

Come si scrive la soluzione Disinformazione

D Domodossola

I Imola

S Savona

I Imola

N Napoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

