Curiosità e Significato di Epurato

Perché la soluzione è Epurato? Epurato significa essere stati esclusi o eliminati da un gruppo, organizzazione o ambiente per motivi di moralità, disciplina o conformità. Spesso si usa in ambito lavorativo, politico o sociale quando qualcuno viene cacciato o radiato, come nel caso di espulsione da un club o da un'istituzione. In sostanza, indica un processo di purificazione che porta all'eliminazione di elementi indesiderati.

Come si scrive la soluzione Epurato

E Empoli

P Padova

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T T E V L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLTATE" VOLTATE

