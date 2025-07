Espresse a viva voce nei cruciverba: la soluzione è Dette

DETTE

Curiosità e Significato di Dette

Approfondisci la parola di 5 lettere Dette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dette? Espresse a viva voce indica qualcosa detto ad alta voce, senza scrittura. La parola detta deriva proprio dal verbo dire, e si usa in espressioni come a voce detta per sottolineare che qualcosa è stato pronunciato oralmente. In breve, rappresenta un'asserzione o un'affermazione pronunciata, spesso nel contesto di comunicazioni orali o dichiarazioni ufficiali. È un modo per indicare che qualcosa è stato espresso verbalmente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Espresso a viva voceCosì e la voce di chi gridaLo è la voce non chiaraArnoldo indimenticata voce del teatroLo e la voce di chi ha gridato troppo

Come si scrive la soluzione Dette

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E S R I A F C O I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRENI A DISCO" FRENI A DISCO

