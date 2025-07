Era la vita in divisa nei cruciverba: la soluzione è Naia

NAIA

Curiosità e Significato di Naia

Vuoi sapere di più su Naia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Naia.

Perché la soluzione è Naia? Naia è un termine filippino che indica un'azienda o un'impresa, spesso di dimensioni piccole o medie. Deriva dall'inglese company ed è usato nel linguaggio quotidiano per riferirsi a un'attività commerciale o industriale. Quando si dice era la vita in divisa, si allude al mondo del lavoro e delle aziende, sottolineando come questa parola rappresenti proprio il cuore delle attività economiche quotidiane.

Come si scrive la soluzione Naia

Se "Era la vita in divisa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

I Imola

A Ancona

