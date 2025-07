Si effettua mutando posizione nei cruciverba: la soluzione è Spostamento

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si effettua mutando posizione' è 'Spostamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOSTAMENTO

Curiosità e Significato di Spostamento

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Spostamento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spostamento? Il termine spostamento indica il movimento di qualcosa da un luogo a un altro, cambiando posizione. Può riferirsi a oggetti, persone o idee che si spostano nel tempo o nello spazio. È un concetto comune in vari contesti, dalla geografia alla fisica, e sottolinea sempre l'azione di mutare posto. In sostanza, rappresenta il semplice atto di cambiare posizione, rendendo tutto più dinamico e in movimento.

Come si scrive la soluzione Spostamento

Hai davanti la definizione "Si effettua mutando posizione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N T I O O N C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTADINO" CONTADINO

