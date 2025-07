È proverbialmente solo nei cruciverba: la soluzione è Cane

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È proverbialmente solo' è 'Cane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANE

Curiosità e Significato di Cane

Vuoi sapere di più su Cane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cane.

Perché la soluzione è Cane? Il termine cane si riferisce a un mammifero domestico molto comune, conosciuto per la fedeltà e il legame con l'uomo. Spesso simbolo di amicizia e protezione, il cane è anche protagonista di molte espressioni popolari. La frase È proverbialmente solo suggerisce un gioco di parole, dove cane rappresenta qualcosa o qualcuno che si trova in solitudine, come un fedele compagno che resta da solo.

Come si scrive la soluzione Cane

Stai cercando la risposta alla definizione "È proverbialmente solo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

