Deficiente di mente nei cruciverba: la soluzione è Scemo

Home / Soluzioni Cruciverba / Deficiente di mente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Deficiente di mente' è 'Scemo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCEMO

Curiosità e Significato di Scemo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scemo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scemo.

Perché la soluzione è Scemo? Deficiente di mente indica una persona poco sveglia o con scarse capacità intellettive. La parola “scemo” è un termine colloquiale e informale usato per descrivere qualcuno che non coglie facilmente le cose o agisce in modo un po’ sciocco. È importante usarla con cautela, perché può risultare offensiva, ma spesso viene impiegata in modo scherzoso tra amici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lanciò Mi ritorni in menteSono malati di menteNasce nella menteSi affollano nella menteTolta dalla mente o destituita dalla carica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scemo

Se "Deficiente di mente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

E Empoli

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A T S O S E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POETESSA" POETESSA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.