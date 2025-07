Così è l aquila della bandiera albanese nei cruciverba: la soluzione è Bicipite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così è l aquila della bandiera albanese' è 'Bicipite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICIPITE

Curiosità e Significato di Bicipite

La soluzione Bicipite di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bicipite per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bicipite? Bicipite indica un muscolo con due capi di inserzione, come il famoso bicipite brachiale. È un termine usato anche in ambito anatomico e sportivo per descrivere questa caratteristica distintiva. La parola deriva dal latino bi- (due) e caput (testa). In sintesi, rappresenta qualcosa con due parti principali, proprio come l’aquila sulla bandiera albanese.

Come si scrive la soluzione Bicipite

Stai cercando la risposta alla definizione "Così è l aquila della bandiera albanese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B M A O I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABOMINIO" ABOMINIO

