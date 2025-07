Claudio nel film Benvenuti al Nord nei cruciverba: la soluzione è Bisoi

BISOI

Curiosità e Significato di Bisoi

La soluzione Bisoi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bisoi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bisoi? BISOI è un termine dialettale piemontese che indica persone un po' svagate, sognatrici o poco pratiche. Utilizzato in modo scherzoso, sottolinea un atteggiamento spensierato e un po' ingenuo. La parola si è diffusa anche fuori dal Piemonte grazie a film come Benvenuti al Nord, diventando un modo divertente per descrivere qualcuno un po' disorientato o fuori luogo.

Come si scrive la soluzione Bisoi

Stai cercando la risposta alla definizione "Claudio nel film Benvenuti al Nord"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

S Savona

O Otranto

I Imola

