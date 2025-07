Cláudio, ex portiere brasiliano del Parma nei cruciverba: la soluzione è Taffarel

Home / Soluzioni Cruciverba / Cláudio, ex portiere brasiliano del Parma

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cláudio, ex portiere brasiliano del Parma' è 'Taffarel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAFFAREL

Curiosità e Significato di Taffarel

Hai risolto il cruciverba con Taffarel? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Taffarel.

Perché la soluzione è Taffarel? Taffarel è un ex portiere brasiliano famoso per aver difeso la porta della nazionale verdeoro e dei club europei come il Parma. Con la sua guida sicura tra i pali, ha contribuito a grandi vittorie internazionali. La sua carriera è simbolo di affidabilità e talento nel mondo del calcio. Un vero esempio di classe e professionalità nel ruolo di custode della porta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Claudio : dirigeva sul podioFoto 4 Una gita a 4765 Parma|Foto 1 Una gita a 4765 Parma|Un Claudio dello schermoScorre tra Parma e Reggio Emilia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Taffarel

Non riesci a risolvere la definizione "Cláudio, ex portiere brasiliano del Parma"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TINTO" TINTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.