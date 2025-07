La città USA sede della Coca Cola nei cruciverba: la soluzione è Atlanta

ATLANTA

Curiosità e Significato di Atlanta

Approfondisci la parola di 7 lettere Atlanta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Atlanta? Atlanta è la città americana famosa per essere il cuore della Coca-Cola, uno dei marchi più noti al mondo. Situata in Georgia, questa metropoli ha ospitato l'azienda fin dalla sua nascita, contribuendo a renderla un simbolo globale dell'industria alimentare e delle bevande. Rinomata anche per i suoi spazi verdi e la cultura vivace, Atlanta rappresenta un crocevia di innovazione e tradizione.

Come si scrive la soluzione Atlanta

Stai cercando la risposta alla definizione "La città USA sede della Coca Cola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

