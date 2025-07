Chiudere con palizzate nei cruciverba: la soluzione è Recintare

RECINTARE

Curiosità e Significato di Recintare

Perché la soluzione è Recintare? Recintare significa delimitare un'area chiudendola con pali, staccionate o altri elementi per proteggerla o definirne i confini. È un modo semplice e efficace per creare barriere che isolano un pezzo di terreno, un giardino o un cantiere. Questa operazione è fondamentale per garantire sicurezza, privacy e controllo degli spazi all'aperto. In sostanza, recintare aiuta a mettere un confine chiaro e stabile.

Come si scrive la soluzione Recintare

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

