La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Battere alla porta' è 'Bussare'.

BUSSARE

Curiosità e Significato di Bussare

La soluzione Bussare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bussare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bussare? Battere alla porta significa picchiare o bussare per attirare l'attenzione di chi si trova dall'altra parte, spesso per entrare o chiedere qualcosa. È un gesto comune che si usa quando si desidera essere annunciati o semplicemente farsi notare. La parola corretta, quindi, è bussare, un modo gentile e rispettoso per chiedere accesso o comunicare con qualcuno.

Come si scrive la soluzione Bussare

La definizione "Battere alla porta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E E E C R I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECEPIRE" RECEPIRE

