AMACA

Curiosità e Significato di Amaca

Perché la soluzione è Amaca? L'amaca è un'imbottitura leggera e resistente che si appende tra due alberi, offrendo un comodo riposo sospeso. Ideale per rilassarsi all'aperto, permette di godersi la natura in totale relax. È il simbolo di tranquillità e di momenti di pausa in armonia con l'ambiente. Per chi cerca comfort e serenità tra i rami degli alberi, l'amaca è la scelta perfetta.

Come si scrive la soluzione Amaca

Hai trovato la definizione "Si appende fra un albero e l altro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

