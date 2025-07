Allegre, liete nei cruciverba: la soluzione è Gaie

GAIE

Curiosità e Significato di Gaie

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Gaie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gaie? Allegre, liete descrive persone o atmosfere piene di allegria e buon umore. Si riferisce a uno stato di spensieratezza e gioia condivisa, spesso associato a momenti conviviali o celebrazioni. È un termine che evoca positività e leggerezza, rendendo l’ambiente o le persone particolarmente vivaci e contente. In sintesi, sono parole che trasmettono un senso di felicità contagiosa e calore umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gioiose allegreQuelle liete volanoStato d animo associato a canzoni allegreErano allegre quelle di WindsorLiete gioconde

Come si scrive la soluzione Gaie

G Genova

A Ancona

I Imola

E Empoli

