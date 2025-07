Aiutano i giardinieri a fare piazza pulita nei cruciverba: la soluzione è Erbicidi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aiutano i giardinieri a fare piazza pulita' è 'Erbicidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERBICIDI

Curiosità e Significato di Erbicidi

La soluzione Erbicidi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Erbicidi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Erbicidi? Gli erbicidi sono prodotti chimici utilizzati per eliminare le piante indesiderate nei giardini e nei campi. Permettono di mantenere il terreno pulito da erbacce che competono con le piante coltivate per acqua e nutrienti. In pratica, aiutano i giardinieri a fare piazza pulita, favorendo la crescita delle piante desiderate e mantenendo il verde in ordine e curato.

Come si scrive la soluzione Erbicidi

La definizione "Aiutano i giardinieri a fare piazza pulita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

D Domodossola

I Imola

