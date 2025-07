Adoratrici di idoli nei cruciverba: la soluzione è Pagane

PAGANE

Curiosità e Significato di Pagane

Perché la soluzione è Pagane? Pagane indica persone che praticano religioni antiche o diverse da quelle cristiane, spesso associate a culti naturali e riti antichi. Originariamente, il termine si riferisce a chi venerava divinità di origini precristiane, come gli antichi popoli europei. Oggi, il termine può essere usato in modo neutro o come etichetta per chi segue spiritualità alternative, mantenendo un legame con le tradizioni ancestrali.

Come si scrive la soluzione Pagane

P Padova

A Ancona

G Genova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R L E M I A Mostra soluzione



