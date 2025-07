Una caramella medicinale nei cruciverba: la soluzione è Pasticca

PASTICCA

Curiosità e Significato di Pasticca

Vuoi sapere di più su Pasticca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pasticca.

Perché la soluzione è Pasticca? Una pasticca è un termine colloquiale per indicare una compressa o pillola medicinale, spesso di forma rotonda e semplice. Ma può anche riferirsi a qualcosa di confuso o di poco chiaro, come un miscuglio di cose. In ambito farmaceutico, rappresenta un rimedio facile da assumere per curare piccoli disturbi. Insomma, la pasticca è il modo rapido e pratico per prendersi cura della salute.

Come si scrive la soluzione Pasticca

Se "Una caramella medicinale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

