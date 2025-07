Un sinonimo di annotare nei cruciverba: la soluzione è Glossare

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sinonimo di annotare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un sinonimo di annotare' è 'Glossare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLOSSARE

Curiosità e Significato di Glossare

Approfondisci la parola di 8 lettere Glossare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Glossare? Il termine glossare significa annotare o commentare un testo, spesso con note a margine o spiegazioni per chiarire il significato di parole o passaggi complessi. È un modo per rendere più comprensibile un contenuto scritto, aggiungendo remark o approfondimenti utili alla comprensione. In sostanza, si tratta di arricchire un testo con spiegazioni che aiutano a capire meglio il messaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn sinonimo di poesiaÈ un sinonimo di cardinaleMolto con un sinonimo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Glossare

Hai trovato la definizione "Un sinonimo di annotare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

L Livorno

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A L I T B I G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASTIGLIA" BASTIGLIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.