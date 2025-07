Un modello di riferimento nei cruciverba: la soluzione è Paradigma

PARADIGMA

Curiosità e Significato di Paradigma

Non fermarti alla soluzione! Conosci Paradigma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Paradigma.

Perché la soluzione è Paradigma? Paradigma indica un modello di riferimento o esempio che guida il modo di pensare e agire in un determinato contesto. È come uno schema di base condiviso che definisce le regole e i principi fondamentali di un settore, influenzando le decisioni e le innovazioni. In sostanza, rappresenta il punto di partenza e di confronto per sviluppare nuove idee e approcci.

Come si scrive la soluzione Paradigma

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E N I A S A R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANORESSIA" ANORESSIA

