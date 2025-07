Un gruppo di stelle attorno ad Aldebaran nei cruciverba: la soluzione è Iadi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un gruppo di stelle attorno ad Aldebaran' è 'Iadi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IADI

Curiosità e Significato di Iadi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Iadi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Iadi? IADI è un termine che deriva dal greco antico, riferendosi a gruppi di stelle o costellazioni associate tra loro. È utilizzato in astronomia per descrivere insiemi di astri che formano figure o schemi nel cielo, come le costellazioni. Quindi, quando si parla di un gruppo di stelle attorno ad Aldebaran, ci si riferisce a una formazione stellare chiamata IADI, evidenziando la bellezza e l'ordine dell'universo.

Come si scrive la soluzione Iadi

Hai trovato la definizione "Un gruppo di stelle attorno ad Aldebaran" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

