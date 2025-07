Un cereale grezzo nei cruciverba: la soluzione è Risone

RISONE

Curiosità e Significato di Risone

Perché la soluzione è Risone? Risone è il termine usato per indicare il chicco di riso ancora crudo, prima di essere cotto. È un cereale grezzo, molto apprezzato in cucina per preparare piatti tradizionali come risotti e minestre. Il suo nome deriva dal modo in cui si presenta: un chicco intero, compatto e pronto a diventare protagonista di ricette deliziose. Un ingrediente fondamentale per molte cucine italiane.

Come si scrive la soluzione Risone

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

