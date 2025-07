Tribuna per impianti sportivi nei cruciverba: la soluzione è Stand

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tribuna per impianti sportivi' è 'Stand'.

STAND

Curiosità e Significato di Stand

Perché la soluzione è Stand? Una stand è una struttura temporanea o fissa, come un palco o un palco di tribuna, usata per ospitare spettatori o esposizioni durante eventi sportivi. È quella zona di seduta o osservazione che permette al pubblico di godersi la partita o la manifestazione in modo comodo e organizzato, rendendo ogni evento più coinvolgente e ben strutturato.

Come si scrive la soluzione Stand

Stai cercando la risposta alla definizione "Tribuna per impianti sportivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

