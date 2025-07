Spalmare o coricare nei cruciverba: la soluzione è Stendere

Home / Soluzioni Cruciverba / Spalmare o coricare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spalmare o coricare' è 'Stendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STENDERE

Curiosità e Significato di Stendere

La soluzione Stendere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stendere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stendere? Stendere significa allargare o distribuire qualcosa su una superficie, come ad esempio la pasta con il matterello o il bucato al sole. È un termine molto usato in cucina e nelle faccende domestiche, indicando l'atto di rendere qualcosa piatto e uniforme. In breve, rappresenta l'azione di estendere o distendere, rendendo tutto più facile e ordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Farmaci da spalmareMedicinale da spalmareFarmaco da spalmareSpalmare senza salareUnguenti da spalmare sulle parti doloranti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stendere

Hai davanti la definizione "Spalmare o coricare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E A L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LATTE" LATTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.