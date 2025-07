Spada l arma usata dai Jedi di Star Wars nei cruciverba: la soluzione è Laser

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spada l arma usata dai Jedi di Star Wars' è 'Laser'.

LASER

Curiosità e Significato di Laser

Hai risolto il cruciverba con Laser? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Laser.

Perché la soluzione è Laser? Il termine laser deriva dall'acronimo inglese Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ed è una tecnologia che produce un fascio di luce molto intenso e coerente. Nei film di Star Wars, i Jedi usano spade laser, armi simbolo di potere e saggezza, che combinano tecnologia avanzata e spiritualità. Una vera meraviglia della scienza moderna che affascina anche nella fantasia.

Come si scrive la soluzione Laser

Hai trovato la definizione "Spada l arma usata dai Jedi di Star Wars" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V Ù T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRTÙ" VIRTÙ

