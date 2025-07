Si staccano dai titoli nei cruciverba: la soluzione è Cedole

CEDOLE

Curiosità e Significato di Cedole

Approfondisci la parola di 6 lettere Cedole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cedole? Le cedole sono le quote di interesse periodiche che si ricevono dai titoli di stato o obbligazioni. Quando si dice si staccano dai titoli, ci si riferisce proprio al momento in cui l'investitore riceve questa somma. In pratica, rappresentano il guadagno fisso che si ottiene dal possedere certi strumenti finanziari, rendendo più chiaro come funzionano gli investimenti a reddito fisso.

Come si scrive la soluzione Cedole

Hai trovato la definizione "Si staccano dai titoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

