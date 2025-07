Servivano per poter telefonare dalle cabine nei cruciverba: la soluzione è Gettoni

GETTONI

Curiosità e Significato di Gettoni

Approfondisci la parola di 7 lettere Gettoni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gettoni? Gettoni erano piccoli pezzi di plastica o metallo utilizzati come moneta per effettuare chiamate nelle cabine telefoniche pubbliche. Inserendoli nel distributore, si poteva parlare con amici, parenti o per lavoro, prima dell’avvento delle moderne tecnologie. Questi piccoli oggetti rappresentano un pezzo di storia delle comunicazioni, legato a un’epoca in cui il telefono pubblico era un punto di accesso fondamentale.

Come si scrive la soluzione Gettoni

Stai cercando la risposta alla definizione "Servivano per poter telefonare dalle cabine"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

