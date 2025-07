Seme di una conifera nei cruciverba: la soluzione è Pinolo

PINOLO

Curiosità e Significato di Pinolo

Approfondisci la parola di 6 lettere Pinolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pinolo? Pinolo è il seme della conifera, in particolare del pino, utilizzato per produrre il famoso gelato al pistacchio. Questo piccolo seme ricco di gusto e proprietà benefiche deriva dalle pigne e rappresenta un ingrediente prezioso in cucina. Con il suo sapore delicato e intenso, il pinolo arricchisce molte ricette, portando un tocco naturale e autentico.

Come si scrive la soluzione Pinolo

Hai trovato la definizione "Seme di una conifera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

