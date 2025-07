Sbucciatura sulla pelle nei cruciverba: la soluzione è Abrasione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sbucciatura sulla pelle' è 'Abrasione'.

ABRASIONE

Curiosità e Significato di Abrasione

La soluzione Abrasione di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Abrasione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Abrasione? L'abrasione è una lesione superficiale della pelle causata da sfregamento o sfioramento contro una superficie ruvida o dura. Si presenta come una scottatura o graffio, che può essere doloroso e sanguinare leggermente. È comune in caso di cadute o incidenti, ma generalmente guarisce in pochi giorni con la cura adeguata. Prendersene cura aiuta a prevenire infezioni e favorisce una rapida guarigione.

Non fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelleNemici per la pelleMassaggio esfoliante della pelle

Come si scrive la soluzione Abrasione

Hai davanti la definizione "Sbucciatura sulla pelle" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

