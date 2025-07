Rivestite di satin nei cruciverba: la soluzione è Foderate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivestite di satin' è 'Foderate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FODERATE

Curiosità e Significato di Foderate

Hai risolto il cruciverba con Foderate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Foderate.

Perché la soluzione è Foderate? Rivestite di satin indica qualcosa che è rifinito o coperto con tessuto di satin, un materiale lucido e morbido spesso usato per abiti eleganti o biancheria. La parola corretta per descrivere questa azione è foderate, ovvero rivestite internamente, conferendo un aspetto raffinato e lussuoso. Si tratta di un termine pratico e comune nel mondo dell’arredamento e della moda, perfetto per descrivere oggetti eleganti e curati nei dettagli.

Come si scrive la soluzione Foderate

Hai trovato la definizione "Rivestite di satin" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A O R C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECATO" RECATO

