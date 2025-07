Reclusione nei cruciverba: la soluzione è Prigionia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Reclusione' è 'Prigionia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIGIONIA

Curiosità e Significato di Prigionia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Prigionia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Prigionia? Reclusione indica lo stato di essere rinchiusi o isolati in un luogo, come una prigione o un carcere, spesso per scontare una pena. È un termine che si riferisce alla condizione di detenzione forzata, limitando la libertà personale. La parola sottolinea il concetto di isolamento imposto dalla legge o da circostanze. In sostanza, rappresenta la privazione della libertà personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un luogo forzato di reclusioneReclusione per tutta la vitaProprio della reclusione carceraria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prigionia

Hai davanti la definizione "Reclusione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E O A D O T I N I R L A O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORATORIO DI NATALE" ORATORIO DI NATALE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.