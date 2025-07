Quello d India è l opunzia nei cruciverba: la soluzione è Fico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello d India è l opunzia' è 'Fico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FICO

Curiosità e Significato di Fico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Fico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fico? Il fico è un frutto dolce e nutritivo, simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture. Originario dell'Asia occidentale, è apprezzato per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina. Spesso associato a benefici per la salute grazie alle sue proprietà antiossidanti, il fico rappresenta una vera delizia naturale, perfetta da gustare da solo o in ricette creative.

Come si scrive la soluzione Fico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quello d India è l opunzia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D S E S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADESSO" ADESSO

