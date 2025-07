Quella senza piombo è nota come verde nei cruciverba: la soluzione è Benzina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella senza piombo è nota come verde' è 'Benzina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENZINA

Curiosità e Significato di Benzina

La soluzione Benzina di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Benzina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Benzina? La benzina, spesso chiamata anche “verde” per via del suo colore, è un carburante liquido utilizzato principalmente nelle automobili a motore a combustione interna. È fondamentale per alimentare i veicoli e permette di viaggiare più velocemente e facilmente. Questa sostanza, derivata dal petrolio, rappresenta una delle fonti di energia più diffuse nel mondo dei trasporti, rendendo il nostro quotidiano più comodo e dinamico.

Come si scrive la soluzione Benzina

La definizione "Quella senza piombo è nota come verde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

N Napoli

A Ancona

