Odiosamente avida nei cruciverba: la soluzione è Esosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Odiosamente avida

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Odiosamente avida' è 'Esosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESOSA

Curiosità e Significato di Esosa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esosa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esosa.

Perché la soluzione è Esosa? Odiosamente avida descrive qualcuno che desidera tutto con insaziabile avidità, agendo con grande avarizia e mancanza di scrupoli. È un'espressione che evidenzia un desiderio eccessivo di possesso, spesso accompagnato da un comportamento sprezzante o disonesto. La parola esosa si riferisce proprio a questa caratteristica di excessiva voglia di accumulare o ottenere, anche a discapito degli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avida di manicarettiLo è la belva avidaAvara avida di denaroOdiosamente avidoDonna avida e brutta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esosa

Non riesci a risolvere la definizione "Odiosamente avida"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A A D I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALDATI" SALDATI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.