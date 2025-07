Non si trova un cane che la voglia nei cruciverba: la soluzione è Museruola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non si trova un cane che la voglia' è 'Museruola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSERUOLA

Curiosità e Significato di Museruola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Museruola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Museruola? La museruola è un dispositivo che si mette sul muso dei cani per evitare morsi o comportamenti aggressivi. Serve a garantire sicurezza e tranquillità durante le passeggiate o le visite dal veterinario. Non sempre è facile convincere un cane a indossarla, proprio come suggerisce il proverbio, ma è uno strumento importante per tutelare tutti. Un modo per proteggere sia gli animali che le persone.

Come si scrive la soluzione Museruola

Hai trovato la definizione "Non si trova un cane che la voglia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

S Savona

E Empoli

R Roma

U Udine

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMARO" AMARO

