Non è una caratteristica del misantropo nei cruciverba: la soluzione è Ospitalità

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non è una caratteristica del misantropo' è 'Ospitalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSPITALITÀ

Curiosità e Significato di Ospitalità

Vuoi sapere di più su Ospitalità? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Ospitalità.

Perché la soluzione è Ospitalità? L'ospitalità è la capacità di accogliere e far sentire a proprio agio gli ospiti, offrendo comfort e gentilezza. È un valore che si manifesta nell'apertura verso gli altri, creando legami e favorendo relazioni positive. A differenza del misantropo, che evita il contatto sociale, chi pratica l'ospitalità si apre al mondo, dimostrando calore e generosità in ogni gesto.

Come si scrive la soluzione Ospitalità

Hai trovato la definizione "Non è una caratteristica del misantropo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

