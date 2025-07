Lo Stato nel cuore di Roma nei cruciverba: la soluzione è Vaticano

VATICANO

Curiosità e Significato di Vaticano

Perché la soluzione è Vaticano? Vaticano è il piccolo stato indipendente al centro di Roma, sede spirituale e amministrativa della Chiesa cattolica. Conosciuto per la sua imponente Basilica di San Pietro e i tesori artistici, rappresenta il cuore religioso e culturale del cattolicesimo mondiale. Un luogo simbolico che unisce fede, storia e arte, incarnando un ruolo unico nel mondo.

Come si scrive la soluzione Vaticano

La definizione "Lo Stato nel cuore di Roma" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

