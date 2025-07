Lo promulgò Costantino nel 313 nei cruciverba: la soluzione è Editto Di Milano

EDITTO DI MILANO

Curiosità e Significato di Editto Di Milano

La parola Editto Di Milano è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Editto Di Milano.

Perché la soluzione è Editto Di Milano? L'Editto di Milano, promulgato nel 313 da Costantino, rappresenta un importante documento storico che concesse libertà di culto ai cristiani e pose fine alle persecuzioni. Questo documento segnò un punto di svolta per la religione cristiana nell'Impero Romano, favorendone la diffusione e il riconoscimento ufficiale. Un evento fondamentale che influenzò profondamente la storia religiosa e culturale europea.

Come si scrive la soluzione Editto Di Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

