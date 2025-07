Le montagne con l Aprica e la Presolana nei cruciverba: la soluzione è Alpi Orobie

ALPI OROBIE

Perché la soluzione è Alpi Orobie? Le Alpi Orobie sono una catena montuosa delle Alpi italiane, situata tra Lombardia e Valle d'Aosta, nota per le sue vette imponenti e paesaggi spettacolari. Questa regione offre un mix di natura selvaggia, sentieri escursionistici e tradizioni locali, rappresentando un tesoro per gli amanti della montagna. Sono un simbolo di bellezza e avventura, perfette per chi cerca contatto con la natura.

A Ancona

L Livorno

P Padova

I Imola

O Otranto

R Roma

O Otranto

B Bologna

I Imola

E Empoli

