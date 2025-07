Le api non fertili nei cruciverba: la soluzione è Operaie

OPERAIE

Curiosità e Significato di Operaie

Approfondisci la parola di 7 lettere Operaie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Operaie? OPERAIE indica le donne che svolgono lavori manuali o artigianali, spesso legati alla produzione e alla cura del territorio. Il termine richiama figure di lavoratrici impegnate nei campi, nelle fabbriche o in mestieri tradizionali, sottolineando il ruolo fondamentale delle donne nel mondo del lavoro. Quindi, quando si dice Le api non fertili, si allude alle operaie che, senza adeguato supporto, rischiano di perdere vitalità e produttività.

Come si scrive la soluzione Operaie

Se "Le api non fertili" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

I Imola

E Empoli

