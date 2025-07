La nostra meta 4745 Sud Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Collinas

COLLINAS

Curiosità e Significato di Collinas

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Collinas, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Collinas? Collinas è un comune della Sardegna situato nella regione del Sud Sardegna. Il suo nome deriva dall’italianizzazione del termine sardo “collinas,” che significa colline o alture, riflettendo il paesaggio collinare e naturale del luogo. Un angolo di Sardegna ricco di tradizioni, natura e storia, perfetto per chi desidera scoprire un territorio autentico e suggestivo.

Come si scrive la soluzione Collinas

Stai cercando la risposta alla definizione "La nostra meta 4745 Sud Sardegna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

S Savona

