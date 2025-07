L Hamilton pilota di Formula 1 nei cruciverba: la soluzione è Lewis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Hamilton pilota di Formula 1' è 'Lewis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEWIS

Curiosità e Significato di Lewis

La parola Lewis è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lewis.

Perché la soluzione è Lewis? Lewis Hamilton è uno dei piloti più famosi e vincenti di Formula 1, noto per la sua velocità, talento e determinazione in pista. Con numerosi titoli mondiali al suo attivo, rappresenta l’eccellenza nel motorsport e un’icona globale dello sport automobilistico. La sua presenza ha rivoluzionato il modo di intendere la competizione e l’agonismo in F1, diventando un punto di riferimento per appassionati e aspiranti piloti.

Come si scrive la soluzione Lewis

Hai davanti la definizione "L Hamilton pilota di Formula 1" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

W Washington

I Imola

S Savona

